Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor - Son Dakika Dünya

Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor

6 saat önce

İngiltere’de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı

Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor, System.String[]

İngiltere'de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı.


21 Mart Cumartesi günü çektiği yeni bir videoyu paylaşan Langston, Covid-19 hastalığına yakalandığını doğrularken, kendisi hakkında çıkan bazı bilgileri de yalanladı.

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Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:17 

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