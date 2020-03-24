Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor

İngiltere'de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı.



21 Mart Cumartesi günü çektiği yeni bir videoyu paylaşan Langston, Covid-19 hastalığına yakalandığını doğrularken, kendisi hakkında çıkan bazı bilgileri de yalanladı.