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Videosu viral olan 39 yaşındaki İngiliz Covid-19 hastasının durumu iyiye gidiyor
6 saat önce
İngiltere’de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı
İngiltere'de Covid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda çektiği video sosyal medyada defalarca paylaşılan 39 yaşındaki Tara Langston, durumunun iyileştiğini açıkladı.
21 Mart Cumartesi günü çektiği yeni bir videoyu paylaşan Langston, Covid-19 hastalığına yakalandığını doğrularken, kendisi hakkında çıkan bazı bilgileri de yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:17
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