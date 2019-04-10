Son Dakika Haberleri: Videoya Yakalanan 8 Gerçek Goblin

Videoya Yakalanan 8 Gerçek Goblin

1 saat önce

Goblinler orta çağda Avrupa'da yaşadığına inanılan kötü ruhlu, huysuz, zaralı, çirkin vücutlu canlılardır.

Goblinler orta çağda Avrupa'da yaşadığına inanılan kötü ruhlu, huysuz, zaralı, çirkin vücutlu canlılardır. Cüce ailesinden gelen bu yaratıkların boyutları ise insanlar ve cüceler arasında değişişmektedir. Oldukça açgözlü olduğuna inanılan bu yaratıkların özellikle altın ve müchevher hırsızlığı konusunda başarılı olduğu kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu yaratıkların gerçek olmadığı, sadece bir efsaneden ibaret olduğu düşünülsede günümüzde kameralara yakalanan Goblin benzeri yaratıklar, tüm dünyada büyük bir korkuyla karşılanmıştır. Hazırsanız, karşınızda dünya üzerinde kaydedilen en sıra dışı Goblin görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:11 Kaynak: Youtube
Avrupa, Genel
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