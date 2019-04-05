Vidinlioğlu, Mazbatasını Aldı

MHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mazbatasını aldı.

MHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, mazbatasını aldı.



Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Adliyesine gelerek mazbatasını aldı.



Kastamonu Adliyesi önünde belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Vidinlioğlu, Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Faruk Ceylan'dan mazbatasını aldı.



Vidinlioğlu, törende yaptığı konuşmada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.



Kastamonu için güzel bir dönem geçirme temennisinde bulunan Vidinlioğlu, "İnşallah güzel bir dönem geçiririz. Benimle birlikte bu süreci geçiren bütün belediye meclisi üyesi arkadaşlarıma, il genel meclisi üyesi arkadaşlarıma, partime, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımı kutluyorum, yedekte kalan arkadaşlarımda sanki fahri Belediye Meclisi üyesi gibi çalışacaklardır. Bu arkadaşlarımızdan da mutlaka faydalanacağız. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Seçimlerde büyük bir başarı elde ettik"



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, MHP olarak seçimlerde milletin desteğiyle büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, "Öncelikle bütün siyasi partilerin adaylarına, bütün siyasi partilere gösterdikleri olgunluktan dolayı teşekkür ediyorum. Kastamonu halkı tercihini yapmıştır. Belediye Başkanımız Dr. Galip Vidinlioğlu, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz mazbatalarını almışlardır. Şu an itibariyle Kastamonu'ya hizmet için hazırlıklara başladılar. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Kastamonu halkına çok teşekkür ediyorum. Oy veren veya vermeyen, hiç fark etmez. Çünkü biz, baştan beri söylüyoruz. Ayırmadan kayırmadan belediyeyi yöneteceğiz. Belediye Başkanımız, tüm Kastamonu'nun belediye başkanıdır. Son günlerde kamuoyunda bazı söylentiler çıktı. Biz, liyakati ön planda tutarak belediyecilik yapacağız. O şu partiliymiş, bu şu partiliymiş özellikle de belediye çalışanlarıyla ilgili söylüyorum, liyakati olan her arkadaşımız bulunduğu yerde görevine devam edecek. Ama bizde, çalışma arkadaşlarımıza belirleme hakkına sahibiz. Dolayısıyla bu, spekülatif anlamda kamuoyunda söylenti çıkartmaya boşuna uğraşmasınlar. Oradan bir şey çıkartamazsınız. Çünkü biz, belediyeyi söz verdiğimiz gibi yöneteceğiz. İnşallah Kastamonu insanına, Kastamonu'nun dışında yaşayan insanlarımıza mahcup olmadan belediyeyi yöneteceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi üyeleri de mazbatalarını Kastamonu İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Oflaz ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Faruk Ceylan'dan aldılar. - KASTAMONU

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