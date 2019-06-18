Son Dakika Haberleri: Vidocq: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı Filmi
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Vidocq: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı Filmi

53 dakika önce

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François Vidocq, işlemediği bir suçtan dolayı cezaevine atılır. Döneminde dünyanın en büyüğü olan cezaevinden kaçar fakat kendisini yeraltı dünyasının içinde bulur. Kaçışı ile tüm dillere dolanan François, basit bir tüccar kılığına girerek varlığını unutturmaya çalışır. Ancak geçmişi onun peşini bırakmaz. Eski hücre arkadaşları tarafından işlemediği bir cinayetle suçlanan François, masumiyetini ve iyi niyetini göstermek için polisle anlaşma yapar. François, özgürlüğü karşılığında yeraltı dünyasında polisle birlikte savaşmaya hazırdır. Eski mahkum, polis memurlarının düşmanlığı ve başına konan ödül ile birlikte yeraltı dünyasının öfke dolu dünyasına karışır.


Yönetmen: Jean-François Richet
Senaryo: Jean-François Richet, Éric Besnard
Oyuncular: Olga Kurylenko, Vincent Cassel, Freya Mavor, August Diehl, Denis Ménochet, Fabrice Luchini, Denis Lavant, William Sciortino, Patrick Chesnais, James Thierrée, Michèle Clément, Antoine Basler, Antoine Lelandais, François Girard, Némo Schiffman, Vincent Schmitt, Fayçal Safi, John Sehil, Jérôme Pouly, Nicolas de Lavergne, Maxime Lefrançois, Hervé Masquelier, Jérôme Cachon, Julien Sarazin, Solène Delannoy, Daniel Girondeaud, Anthony Heilmann, Thierry Nenez, Rémy Giordano, Lucien Belvès, Fabien Orcier, Jean Pierre Horcholle, Jean Aribaud, Frédéric Fix, Régis Maynard, Greg Justin Costecalde, Jonathan Louis, Cédric Martinez, Vincent Pannetier
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: L'Empereur de Paris (The Emperor of Paris)
Yapımcı Firma: Mandarin Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 19.07.2019

Vidocq: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Polis, Paris, Sinema
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