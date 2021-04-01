Vietnam'a 811 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Vietnam'a, 811 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.
The Straits Times'daki habere göre, Kovid-19 aşılama programına geçen ay başlayan Vietnam, COVAX aracılığıyla 30 milyon doz aşı alımını hedefliyor.
Yetkililer, Vietnam'a bugün ulaşan AstraZeneca aşılarıyla doz sayısının 930 bine çıktığını belirterek, ülkenin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac ve Sputnik V aşılardan da tedarik etmek istediğini kaydetti.
Vietnam'ın Kovid-19'a karşı kendi geliştirdiği aşısı Nanocovax'ın, 2022'de kullanıma girmesi bekleniyor.
Vietnam'da son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 2 bin 603'e yükseldi.
Ülkede, şimdiye kadar 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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