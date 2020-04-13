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Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri
7 saat önce
Vietnam'da bir moda tasarımcısı, üzerinde çiçek ve hayvan desenleri bulunan pamuklu kumaştan yapılmış koronavirüs maskeleri üretti.
Uzak Doğu ülkesi Vietnam'da koronavirüs salgını sonrası hükümet dışarı çıkan vatandaşlara maske kullanımını zorunlu yapınca, modacılar üzerinde desen ve bazı motifler bulunan özel tasarım maskeler üretti.
Başkent Hanoi'de moda tasarımcısı Do Quyen Hoa'nın elinden çıkan maskelerin tanesi yaklaşık 20 dolardan satılıyor. Birçok Vietnamlı ülkenin alım gücü sebebiyle bu maskelerden alamasa da Quyen Hoa bugüne kadar 200'ü aşkın sipariş aldığını söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:54
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