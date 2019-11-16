Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'den Vali Su'ya ziyaret

Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.



Beraberindeki heyetle birlikte sahil Valilik binasına gelen Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Valilik Şeref Defterini imzalayarak, makama geçti.



Vali Su, yaptığı konuşmada, Büyükelçi Tran Quang Tuyen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Su, Büyükelçi Tran Quang Tuyen ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Büyükelçi Tran Quang Tuyen ise Mersin gibi önemli bir liman şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin yanı sıra Vietnam-Mersin ilişkilerine de önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Büyükelçi, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.



Ziyaret, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - MERSİN