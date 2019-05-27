Son Dakika Haberleri: Vietnam'da 1,7 milyon domuz itlaf edildi

Vietnam'da 1,7 milyon domuz itlaf edildi

4 saat önce

Vietnam'da domuz gribi salgını nedeniyle şubat ayından bu yana 1,7 milyon domuz itlaf edildi.

Vietnam'da 1,7 milyon domuz itlaf edildi, System.String[]
Vietnam'da domuz gribi salgını nedeniyle şubat ayından bu yana 1,7 milyon domuz itlaf edildi.
Bloomberg'de yer alan haberde, Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika domuz gribi virüsünün 42 kentte bulunan çiftliklerdeki domuzlarda tespit edilmesi üzerine son iki haftada 500 bin domuzun itlaf edildiği belirtildi.
Açıklamada, şubat ayından bu yana toplam 1,7 milyon domuzun itlaf edildiği kaydedildi.
Tarım Bakanı Nguyen Şuan Cuong, Afrika domuz gribi salgınının hayvanlar için çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, salgının tarım ve hayvancılık endüstrisini çok büyük zarara uğrattığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) mart ayında yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz gribi salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:52 Kaynak: AA
Vietnam, Güncel
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