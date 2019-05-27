Vietnam'da 1,7 milyon domuz itlaf edildi

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Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor

Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı

Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli