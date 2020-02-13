Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı

7 saat önce

Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı Son Loi yerel idaresi COVID-19 (Koronavirüs) virüs rastlanması sebebiyle karantina altına alındı.

Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Covid-19 sebebiyle karantinaya alındı, System.String[]
Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı Son Loi yerel idaresi COVID-19 (Koronavirüs) virüs rastlanması sebebiyle karantina altına alındı.

Son Loi yerel idaresinin giriş ve çıkışlarına polis birlikleri yerleştirildi ve tüm bölge COVID-19 (koronavirüs) virüsün rastlanması sebebiyle karantina altına alındı. Vietnam Sağlık Bakanlığı 13 Şubat'tan itibaren Son Loi yerel idaresinin bulunduğu bölgeyi izole ettiklerini ve karantinaya aldıklarını açıkladı. Bakanlık bugün itibariyle bölgede 6'ncı COVID-19 (koronavirüs) vakasına rastladıklarını ve bu sebeple karantina kararı aldıklarını ifade etti. Vietnam Son Loi idaresi Çin'in Vuhan kentinden sonra karantinaya alınan ilk bölge oldu.


Koronavirüs, Vietnam, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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