Vietnam'da 2 yaşındaki bebek de koronaya yakalandı - Son Dakika

Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam korona virüsü vakası sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede yeni tespit edilen korona vakaları arasında 2 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.



Vietnam'da korona virüsü vaka sayısı artıyor. Vietnam Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Binh Thuan bölgesinde 5 kişide korona virüsü teşhis edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 44'e yükseldiği belirtildi.



Binh Thuan'da 2 yaşındaki bir bebek ve 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yapılan korona virüsü testleri pozitif çıktı. Virüsün ABD'ye seyahat eden 51 yaşındaki Vietnamlı hastadan bulaştığı ifade edildi. Vietnamlı kadının 2 Mart'ta ülkeye döndüğü ve geçtiğimiz Salı günü yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Vietnam'da virüs teşhisi konulan 44 kişiden 16'sının hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ülkede şu anda 113 şüpheli vaka bulunduğu ve toplam 25 bin kişinin ise karantina altında tutulduğu belirtildi. - HANOİ