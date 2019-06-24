Son Dakika Haberleri: Vietnam'da ABD vatandaşına "devleti çökertme" teşebbüsünden 12 yıl hapis
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Vietnam'da ABD vatandaşına "devleti çökertme" teşebbüsünden 12 yıl hapis

1 saat önce

Vietnam'da "devleti çökertme" girişiminden suçlu bulunan bir ABD vatandaşına 12 yıl hapis cezası verildi.

Vietnam'da ABD vatandaşına
Vietnam'da "devleti çökertme" girişiminden suçlu bulunan bir ABD vatandaşına 12 yıl hapis cezası verildi.
BBC'nin haberine göre, geçen yıl tutuklanan 55 yaşındaki Michael Phuong Minh Nguyen'e, yarım gün süren yargılamanın sonunda "devleti çökertmeye" teşebbüs etmekten 12 yıl hapis cezası verildi.
Avukatı Nguyen Van Tam, Nguyen'in ülkede protestoları kışkırtmak istediğini kabul ettiğini, ancak Hanoi ve Ho Chi Minh'de hükümet binalarına molotofkokteylli saldırılar düzenleme planı yaptığı yönündeki suçlamayı kabul etmediğini açıkladı.
Tam, müvekkilinin hükümet binalarına saldırı planı yaptığına dair kanıt bulunmadığını da savundu.
Nguyen'in cezasını çektikten sonra sınır dışı edileceği belirtildi.
Aynı davada yargılanan 3 Vietnamlıya daha hapis cezalarının verildiği kaydedildi.
Sanıkların kararı temyize götürüp götürmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Güncel
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