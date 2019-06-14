Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
1 saat önce
Vietnam'ın Khanh Hoa eyaletinde eğitim uçuşu esnasında askeri uçak düştü.
Vietnam
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
'ın Khanh Hoa eyaletinde eğitim uçuşu esnasında askeri uçak düştü. Uçakta bulunan 2 pilot hayatını kaybetti.
Vietnam'ın Khanh Hoa eyaletinde içinde 2 pilotun bulunduğu askeri eğitim uçağı düştü. Kazada 1 pilot olay yerinde diğer pilot ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nha Trang şehrinde bulunan Hava Kuvvetleri Okulu Rektörü Ngo Vinh Phuc, uçağın okula ait olduğunu doğruladı. - HANOİ
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