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Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

1 saat önce

Vietnam'ın Khanh Hoa eyaletinde eğitim uçuşu esnasında askeri uçak düştü.

Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü, System.String[]
Vietnam'ın Khanh Hoa eyaletinde eğitim uçuşu esnasında askeri uçak düştü. Uçakta bulunan 2 pilot hayatını kaybetti.

Vietnam'ın Khanh Hoa eyaletinde içinde 2 pilotun bulunduğu askeri eğitim uçağı düştü. Kazada 1 pilot olay yerinde diğer pilot ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nha Trang şehrinde bulunan Hava Kuvvetleri Okulu Rektörü Ngo Vinh Phuc, uçağın okula ait olduğunu doğruladı. - HANOİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Pilot, Vietnam, 3. Sayfa
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