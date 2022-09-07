Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bir karaoke barda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yangın kontrol altına alınırken, yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 11'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Vietnam, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vietnam'da karaoke barda yangın: 12 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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