Vietnam'da bir otele baskın yapan polis, tamamı kadın kabin görevlilerinden oluşan 30 kişilik bir fuhuş çetesini çökertti

Polis, Vietnam'da zengin müşterilere gecelik 3000 dolar karşılığında fuhuş yapan üç kadın hostesi otelde erkek müşterileri ile yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren polis, kadınların tamamı hosteslerden oluşan 30 kişilik bir fuhuş çetesinin üyeleri olduklarını tespit etti.

Yetkililer, Çarşamba akşamı Ho Chi Minh Şehri'ndeki lüks bir oteli basarak, üç aktif kabin ekibi üyesinin farklı erkeklerle yatakta bastı.

Grup, şehrin üst düzey bir bölgesi olan Le Thi Rieng Caddesi'ndeki binadan zorla çıkarıldı.

Polis ayrıca, fuhuş çetesinin iddia edilen lideri 26 yaşındaki Vo Thi My Hanh'ı tutukladı. Hanh'ın, müşterileri cezbetmek için kızlarını uçuş görevlisi üniformalarıyla resimlerini gönderdiği iddia edildi.

Yetkililer, Vo Thi My Hanh'ın Vietnam Airlines'ın bayrak taşıyıcısıyla uçuş görevlisi olduğunu ve birkaç ay önce tam zamanlı bir fahişe olmak için ayrıldığını, aynı zamanda müşterilere hizmet verdiğini belirtti. Hanh'ın üniforma ile uçakların yanında resimleri bulunuyor.

Polis, Vo Thi My Hanh'ın şu anda fuhuş ve seks hizmetleri aracılığı yapma şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada, alıcıların parayı Vo Thi My Hanh'a aktardığını, ardından bu paranın erkekler ve kabin ekibi arasında buluşma düzenlemek için kullanıldığını belirtti. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı erkekler geceliği iki uçuş görevlisi kiralayarak üçlü ilişki yaşardı.

Açıklama ayrıca, "Şüpheli Vo Thi My Hanh ayrıca Hanoi, Ba Ria, Vung Tau şehirlerindeki alıcılara doğrudan hizmet verdi. Şu anda, Soruşturma Polis Departmanı, Halk Güvenliği ve Ceza Polis Departmanı, dosyaları ve kanıtları güçlendirerek olayı araştırmaya devam ediyor ve yasalara uygun şekilde sıkı bir şekilde işlem yapılıyor."

İddia edilen yüksek sınıf fahişe Vo Thi My Hanh, Vietnam Airlines'ta kabin ekibi üyelerine Vietnam'daki duraklamalarında ek gelir teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca şehirdeki modelleri de işe alıyordu.

Polis, en az 30 kadının çete liderinin ekibinde çalıştığını söyledi.

Kadınların tamamıhava yolunda çalışmak için yeterince güzel olduklarından ve uygun bir fiziklerinin olduğundan emin olmak için zorlu mülakatlardan geçmiş olan hosteslerdi. Bu da dünyanın dört bir yanından gelen varlıklı müşteriler için mükemmel bir seçenek yaptı.

Sosyal medya profilleri, Vietnam Airlines'ta kabin ekibi olarak çalışırken müşterilere ve VIP misafirlere hoş geldiniz demekle, lüks destinasyonlarda yatlar ve konaklamalarla ilgili resimler paylaşmaktadır.

Yetkililer, bu durumun diğer kadınları yaşam tarzına çekmek için bir tuzak olduğunu iddia ediyor. Polis, şimdi fuhuş çetesinde yer alan diğer kişileri takip etmeye çalışıyor ve diğer kişilerin daha fazla bilgi ile ileri gelmelerini bekliyor.