Son Dakika Haberleri: Vietnam'da "Çin Yeni Yılı" Tatilinde Trafik Kazalarında 183 Kişi Öldü

Vietnam'da "Çin Yeni Yılı" Tatilinde Trafik Kazalarında 183 Kişi Öldü

2 gün önce

Vietnam'da "Çin Yeni Yılı" dolayısıyla bugün sona eren 9 günlük tatilde meydana gelen trafik kazalarında 183 kişi yaşamını yitirdi.

Vietnam'da
Vietnam'da "Çin Yeni Yılı" dolayısıyla bugün sona eren 9 günlük tatilde meydana gelen trafik kazalarında 183 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua'da yer alan habere göre, "Çin Yeni Yılı" Çin'in komşu ülkelerinde kutlanırken Vietnam'da 276 trafik kazası meydana geldi.

Ulusal Trafik Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, ülkede 9 günlük tatil boyunca 276 trafik kazasının yaşandığı, 183 kişinin hayatını kaybettiği ve 241 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, tatil boyunca trafik kazaları nedeniyle günde ortalama 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

Vietnam'da 2018'de 18 bin 232 trafik kazası meydana gelmiş, 8 bin 125 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:52 Kaynak: AA

Vietnam, Güncel
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