Vietnam 'da "devlete karşı propaganda yapmak" gerekçesiyle 2021'de 9 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci ve aktivist Pham Doan Trang'ın temyiz başvurusu reddedildi.

Kaynak: AA

Vietnam, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vietnam'da gazeteci Pham Doan Trang'ın 9 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika

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