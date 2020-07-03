Vietnam'da dış cephesi, havuzu ve odaları 24 ayar altınla kaplı 5 yıldızlı otel hizmete girdi - Son Dakika

Vietnam'da dış cephesi, havuzu ve odaları 24 ayar altınla kaplı 5 yıldızlı otel hizmete girdi

Vietnam'da yeni açılan 5 yıldızlı bir otel, koronavirüs sürecinde durma noktasına gelen turizm sektörü sonrası olası müşterilerini cezbetmek amacıyla "altın kaplamalı oda aksesuarları" ile hizmet vermeye başladı.

Vietnam'da yeni açılan 5 yıldızlı bir otel, koronavirüs sürecinde durma noktasına gelen turizm sektörü sonrası olası müşterilerini cezbetmek amacıyla "altın kaplamalı oda aksesuarları" ile hizmet vermeye başladı.View on euronews

Vietnam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:36 

Son Dakika Dünya Vietnam'da dış cephesi, havuzu ve odaları 24 ayar altınla kaplı 5 yıldızlı otel hizmete girdi - Son Dakika Dünya

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