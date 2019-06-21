Son Dakika Haberleri: Vietnam'da doğal felaketlerden 23 kişi öldü ya da kayboldu
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Vietnam'da doğal felaketlerden 23 kişi öldü ya da kayboldu

1 saat önce

Vietnam'da son 6 ayda meydana gelen doğal felaketler nedeniyle 23 kişi öldü ya da kayboldu.

Vietnam'da doğal felaketlerden 23 kişi öldü ya da kayboldu, System.String[]
Vietnam'da son 6 ayda meydana gelen doğal felaketler nedeniyle 23 kişi öldü ya da kayboldu.

Vietnam'da Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, son 6 ay içerisinde meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı sel, toprak kaymaları ve tayfun nedeniyle 23 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı. Bakanlığın bu yılın sonuna kadar doğal afet önleme ve kontrolüne ilişkin bir ulusal afet merkezi kuracağı aktarıldı. Buna göre dağlık bölgelerde meydana gelebilecek sel ve toprak kaymalarına ilişkin uyarı sistemleri kurulacak.

Doğal afetlerin faturası 14.7 milyon dolar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre Vietnam, doğal afetlerden ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Her yıl ortalama 6-7 tayfunun yaşandığı Vietnam'da 6 ayın faturası ise 14.7 milyon dolar olarak açıklandı.

2018'de ise Vietnam'da doğal afetler 224 kişinin kaybolmasına ya da ölmesine neden olurken, ülkenin ekonomik kaybı ise 869.6 milyon dolar olarak açıklanmıştı. - HANOİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
tarım, sel, öldü, vietnam, 3. Sayfa
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