Vietnam'da fırtına: 1 ölü, 29 yaralı - Son Dakika

Vietnam'da etkili olan Noul Fırtınası'nda bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Ulusal Afet Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Thua Thien-Hue eyaletindeki Phong Dien bölgesinde fırtına sırasında kökünden sökülen ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Fırtınanın yol açtığı kazalarda yaralanan 29 kişi hastanelere kaldırıldı.

Phong Dien'de çok sayıda evde hasar oluştu.

Vietnam Tarım Bakanı Nguyen Xuan Cuong, merkezi kıyı eyaletlerinden Quang Binh'den Danang'a kadarki yerleşim bölgelerinde yaşayan 1 milyon 100 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edileceğini açıklamıştı.