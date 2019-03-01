Son Dakika Haberleri: Vietnam'da İki Ayda Trafik Kazalarında Bin 350 Kişi Öldü

Vietnam'da İki Ayda Trafik Kazalarında Bin 350 Kişi Öldü

10 dakika önce

Vietnam'da bu yıl meydana gelen trafik kazalarında bin 350 kişi yaşamını yitirdi.

Vietnam'da İki Ayda Trafik Kazalarında Bin 350 Kişi Öldü, System.String[]
Vietnam'da bu yıl meydana gelen trafik kazalarında bin 350 kişi yaşamını yitirdi.


Ülke basınında yer alan habere göre, Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Vietnam'da en az 2 bin 800 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Bu kazalarda en az bin 350 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ulusal Trafik Güvenliği Komitesinden yetkililer, ülkede mart ayı ve festival döneminde trafik güvenliğine yönelik önlemlerin arttırılacağını ifade etti.

Vietnam'da 2018'de 18 bin 232 trafik kazası meydana gelmiş, 8 bin 125 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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