Son Dakika Haberleri: Vietnam'da İki Eski Bakana Tutuklama

Vietnam'da İki Eski Bakana Tutuklama

1 saat önce

Vietnam'da kamu fonlarını hatalı yönettikleri şüphesiyle iki eski enformasyon ve iletişim bakanı tutuklandı.

Vietnam'da İki Eski Bakana Tutuklama, System.String[]
Vietnam'da kamu fonlarını hatalı yönettikleri şüphesiyle iki eski enformasyon ve iletişim bakanı tutuklandı.

Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Halk Savcılığının, eski Enformasyon ve İletişim Bakanı Truong Minh Tuan ile selefi Nguyen Bac Son'un, "devlet yatırım fonlarının kullanımına ve yönetimine ilişkin kuralları ihlal ettikleri" gerekçesiyle tutuklanmaları yönündeki talebi onayladığı belirtildi.

Tutuklanan Tuan ve Son, devlete ait cep telefonu operatörü Mobifone'un 2015'te, zarar eden özel bir televizyon kanalını satın almasını yasa dışı şekilde onaylamak ve devleti zarara uğratmakla suçlanıyor.

Son, 2011-2016 yılları arasında Enformasyon ve İletişim Bakanlığı yapmıştı. Tuan, 2016'da başladığı bakanlık görevinden Mobifone'u hatalı yönettiği gerekçesiyle geçen yıl alınmıştı.

Mobifone Corp'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Le Nam Tra ve şirketin bağlı olduğu Enformasyon ve İletişim Bakanlığının Teşebbüsler Yönetimi Dairesi Direktörü Pham Dinh Trong, kamu fonlarını hatalı yöneterek devleti zarara uğratmak suçlamasıyla, yolsuzluk operasyonu kapsamında geçen yıl temmuzda gözaltına alınmıştı.

Vietnam'da daha önce de devlete ait petrol şirketi PetroVietnam'la ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde şirket yöneticileri ve aralarında eski politbüro üyelerinin de bulunduğu devlet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA

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