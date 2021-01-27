Vietnam'da iktidardaki Komünist Partinin lideri Phu Trong 3. dönem adaylığını açıkladı - Son Dakika

Vietnam'da iktidarda bulunan Vietnam Komünist Partisinin (VCP) iki dönem liderliğini yürüten Ngyuen Phu Trong, tekrar aday olduğunu bildirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Hanoi'de 25 Ocak'ta başlayan ve partinin üst düzey yetkililerinin belirleneceği VCP'nin 13. Ulusal Parti Kongresi'nde lider adayı belli oldu.

İki dönem parti liderliğini yürüten Phu Trong, gelecek 5 yıl boyunca parti lideri olmak için adaylığını açıkladı.

Ülkede yolsuzlukla mücadele kampanyasının arkasındaki isim olarak bilinen 76 yaşındaki Phu Trong, VCP'nin Politbüro Komitesi üyeleri için konulan üst sınır 65, alt sınır 60 yaş kuralına uymazken, Phu Trong'un durumunun istisnai olduğu belirtiliyor.

Kongre'de ülkedeki 4 önemli siyasi makamın liderleri belirleniyor

Ülkede her 5 yılda bir düzenlenen parti kongresinde başbakan, devlet başkanı, meclis başkanı ve parti sekreteri olmak üzere 4 önemli siyasi makamın lideri belirleniyor. Bu makamlardan en önemlisini ise parti sekreteri olarak adlandırılan parti lideri oluşturuyor.

Parti liderinin başbakan, devlet başkanı, meclis başkanın kimler olacağı konusuna nüfuz etme gücü bulunuyor.

Piramide benzer bir yapılanmayı oluşturan VCP'nin yapısında en altta 200 üyeden oluşan Merkezi Komite bulunuyor. Bunların arasından VCP Politbüro Komitesine 20 üst düzey isim seçiliyor. Bu 20 isimden 4'ü ise parti lideri, başbakan, devlet başkanı, meclis başkanı makamlarına geliyor.

Parti lideri hem Politbüro Komitesinin hem de Merkezi Komitenin liderliğini yürütüyor.

Kongreye Başbakan Nguyen Xuan Phuc, Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ve 5 milyondan fazla kişiyi temsilen 1587 delege katılıyor.

Kongre 2 Şubat'a kadar sürecek.

Kongrenin ardından yeni yönetimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonominin tekrar ayağa kaldırılması sorunları bekliyor. Ülkede bugüne kadar 1551 civarında vaka görüldü, 35 kişi salgından dolayı hayatını kaybetti.