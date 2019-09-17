Son Dakika Haberleri: Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye baskın
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Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye baskın

1 saat önce

Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye düzenlenen polis baskınında 10 kişi gözaltına alındı, 40 köpek kurtarıldı.

Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye baskın, System.String[]

Vietnam'da köpek hırsızlığı yapan çeteye düzenlenen polis baskınında 10 kişi gözaltına alındı, 40 köpek kurtarıldı.

"VnExpress"in haberine göre, Thanh Hoa polisi, yıl başından bu yana binlerce köpeğin çalınmasından sorumlu tutulan çeteye yapılan baskında 3'ü elebaşı olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Baskın sırasında çetenin alıkoyduğu 40 köpeğin kurtarıldığı, evcil hayvanları çalınan ailelerin durumdan haberdar edildiği kaydedildi.

Çete üyelerinin, gece sokaklarda motosikletle dolaşarak köpekleri şok tabancası veya kesici aletlerle etkisiz hale getirip kaçırdığı ifade edildi.

Halkın köpek hırsızlıklarına sert tepki gösterdiği ve bazı vakalarda köpek hırsızlığı yaparken yakalanan kişilerin linç edildiği belirtildi

Vietnam'da her yıl tahmini 5 milyon köpeğin eti için öldürüldüğü ifade ediliyor.

vnexpress, Vietnam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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