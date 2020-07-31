Vietnam'da koronavirüsten ilk ölüm

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:31

Kaynak: DHA

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı