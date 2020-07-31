Vietnam'ın yerel medyasında ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Vietnam'ın yerel medyasında ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümün gerçekleştiği bildirildi. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 509 vaka bildiren Vietnam'da ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
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31.07.2020 17:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vietnam'da koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika