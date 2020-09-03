Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran vinç aşırı yük nedeniyle nehre düştü. Vinç operatörü ise ölmekten son anda kurtuldu.
Olay, Vietnam'ın Vinh Long şehrindeki Co Chien Nehri'nde 19 Nisan'da meydana geldi. Mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran vinç aşırı yük nedeniyle nehre düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mavna üzerinde bulunan vincin nehirden toprak çıkardığı görülüyor. Vinç çıkarılan yükün ağırlığı nedeniyle bir anda mavna üzerinden nehre doğru devriliyor. Korku dolu olayda, vinç operatörünün nehre düşen vinçten son anda atlayarak kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:16 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Vietnam'da nehre düşen vinç kamerada - Son Dakika Dünya