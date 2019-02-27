Son Dakika Haberleri: Vietnam'da Tarihi Zirve

Vietnam'da Tarihi Zirve

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Vietnam'da Tarihi Zirve, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında beklenen tarihi zirvenin ikincisi bugün Hanoi'de başladı. Trump ve Kim zirve kapsamında bugün bir araya geldi. Trump zirvede yaptığı konuşmada, "Kim'le burada olmam büyük bir şeref. Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum" dedi. "Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız" şeklinde konuştu. Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Donald Trump, Vietnam, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

Sevgilisi Ahmet Kural'la Şiddet Gerekçesiyle Mahkemelik Olan Sıla, Amerika Medyasına Haber Oldu Erdoğan Kushner'i Kabul Etti.
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vietnam'da Tarihi Zirve
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]