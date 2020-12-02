- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu - Son Dakika

- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu

02.12.2020 10:05

- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu Vietnam'da bu yıl etkili olan tayfunlar nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde 1.3 milyar dolarlık maddi zarar meydana geldi.

- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu

HANOİ - Vietnam'da bu yıl etkili olan tayfunlar nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde 1.3 milyar dolarlık maddi zarar meydana geldi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile mücadele eden Vietnam, bir yandan da bu yılki tayfun döneminde ciddi kayıplar verdi. Son 2 aydır ülkede etkili olan tayfunlar toplamda 192 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülke genelinde 57 kişiden hala haber alınamadığını aktaran Vietnamlı yetkililer, tayfunların 1.3. milyar dolarlık maddi zarara neden olduğunu dile getirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle turizmin neredeyse durduğu ülkede, Vietnam'ın orta bölgesinde yıl boyunca etkili olan 9 tayfun yüz binlerce insanı evsiz bıraktı.

Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Nguyen Xuan Cuong, "Ülke genelinde Eylül ayının ortalarından Kasım ayının ortalarına kadar, 9 tayfun ve 2 tropikal fırtına görüldü. Maddi olarak kaybımız büyük" ifadelerini kullandı. Cuong, vatandaşlarının evsiz kalmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, açlık ya da su sorunu olmadığından emin olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu
- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu
- Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu

Koronavirüs, Vietnam, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Vietnam'da tayfunlar 192 can kaybına neden oldu - Son Dakika


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