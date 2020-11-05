Vietnam'da TIR sürücüsü araçları böyle biçti - Son Dakika

Vietnam'da aracın kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçların ve motosikletlilerin arasında daldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Vietnam'ın Binh Duong eyaletinde bulunan Tan Dong Hiep bölgesinde meydana geldi. Aracın kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araç ve motosikletlilerin arasına daldı. TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyon, bir otomobil ve 5 motosikleti biçtiği o anlar kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.