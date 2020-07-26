Vietnam'da trafik kazası: 13 ölü - Son Dakika

Vietnam'ın Quang Binh kentinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberinde, sürücünün kentin Bo Trach bölgesindeki otoyolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsün yan yattığı belirtildi.
Otobüsteki 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilen haberde, yaralanan onlarca kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Trafik Güvenliği Komitesi Başkanı Truong Hoa Binh, kazaya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.