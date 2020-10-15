Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 40'a çıktı - Son Dakika

Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 40'a çıktı

15.10.2020 13:39
Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 40'a çıktı, System.String[]

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a çıkarken, 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a çıkarken, 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam'ın Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam eyaletlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı sel ve toprak kaymaları, can kayıplarına neden oldu.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, sel ve diğer afetlerde 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 40'a çıktığı ve kayıp 8 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde 5 Ekim'den bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 135 bin 700 evi su basarken, 600 civarında evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü bildirildi.

Sellerde 6 bin 100 hektardan fazla ekili alanın zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, 332 bin 350 büyükbaş hayvan ile kümes hayvanının da telef olduğu ya da sel sularında sürüklendiği bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli yağışların etkili olması üzerine Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de en az 50 bin kişi tahliye edilmişti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıklamıştı.

Vietnam'da 2019'da fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi yaralanmıştı.

Vietnam, Xinhua, Ölü, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vietnam'daki şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 40'a çıktı - Son Dakika

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