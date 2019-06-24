Son Dakika Haberleri: Vietnam'dan ABD vatandaşına 12 yıl hapis
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Vietnam'dan ABD vatandaşına 12 yıl hapis

29 dakika önce

Vietnam, devleti çökertme gerekçesi ile geçtiğimiz yıl tutuklanan ABD vatandaşı Michael Phuong Minh Nguyen'i 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vietnam'dan ABD vatandaşına 12 yıl hapis, System.String[]
Vietnam, devleti çökertme gerekçesi ile geçtiğimiz yıl tutuklanan ABD vatandaşı Michael Phuong Minh Nguyen'i 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vietnam'da mahkeme, ABD vatandaşını "devleti çökertmeye" teşebbüs etmekten 12 yıl hapse mahkum etti. Geçtiğimiz yıl tutuklanan 55 yaşındaki Michael Phuong Minh Nguyen, bugün hakim karşısına çıkarıldı. Protestoları kışkırtmak istediğini itiraf eden Nguyen, Hanoi ve Ho Chi Minh kentinde hükümet binalarına molotofkokteyli ile saldırılar planladığına ilişkin suçlamaları ise reddetti.

Nguyen'in avukatı Nguyen Van Tam, müvekkilinin molotofkokteyli saldırısı planladığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Nguyen, hapis cezasının ardından sınır dışı edilecek.

Vietnam doğumlu ABD vatandaşı Nguyen, 2018 Nisan'da Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tutuklanmıştı.

Aynı davada yargılanan 3 Vietnamlıya da hapis cezası verildiği öğrenildi. - HANOİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, 3. Sayfa
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