Vietnam'dan Güney Çin Denizi'ndeki adalarda idari bölge kurduğunu açıklayan Çin'e tepki - Son Dakika
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Vietnam'dan Güney Çin Denizi'ndeki adalarda idari bölge kurduğunu açıklayan Çin'e tepki

36 dakika önce

Vietnam, Güney Çin Denizi'ndeki iki adada idari bölgeler kurduğunu açıklayan Çin'e tepki gösterdi.

Vietnam'dan Güney Çin Denizi'ndeki adalarda idari bölge kurduğunu açıklayan Çin'e tepki, System.String[]

Vietnam, Güney Çin Denizi'ndeki iki adada idari bölgeler kurduğunu açıklayan Çin'e tepki gösterdi.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Le Thi Thu Hang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki adalarda idari bölgeler kurduğunu açıklayan Çin'in, Vietnam'ın egemenlik haklarını çiğnediğini belirtti.

Çin'in Vietnam'ın haklarına saygı duyması gerektiğini ifade eden Le Thi Thu Hang, Çin'in aldığı yanlış kararlardan dönmesini ve benzer yaklaşımlardan uzak durmasını istediklerini kaydetti.

Çin, 18 Nisan'da Güney Çin Denizi'ndeki iki adada idari bölgeler kurduğunu açıklamıştı.

Son haftalarda ülkeler arası hareketliliğin sürdüğü Güney Çin Denizi'nde, 3 Nisan'da Vietnam'a ait bir balıkçı teknesi batırılmış, tekneyi "Çin'e ait bir geminin batırdığı" iddia edilmişti.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:56 Kaynak: AA

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