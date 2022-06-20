Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi

20.06.2022 11:24

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Türkiye ve Vietnam arasında gelişme sağlanabilecek birçok farklı alan olduğuna inandığını söyledi.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Türkiye ve Vietnam arasında gelişme sağlanabilecek birçok farklı alan olduğuna inandığını söyledi.

Hai, 26 Nisan'da güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından ilk kez verdiği röportajda, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Türkiye ve Vietnam arasında ekonomi, kültür ve eğitim gibi iş birliği alanlarına işaret eden Hai, "Türkiye ve Vietnam arasında gelişme sağlanabilecek birçok farklı alan olduğuna inanıyorum. İki ülkenin daha güçlü ve daha zayıf olduğu alanlar bulunuyor. Birlikte çalışabilirsek bu, iki ülke ilişkilerinde büyük bir sıçramaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Hai, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 2023'ün, aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 45. yıl dönümü olduğunu belirterek ilişkiler için bu tarihin önemli bir eşik olmasını dilediğini söyledi.

Yaklaşık 3 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirten Hai, ilk izlenimlerinin çok olumlu olduğunu ve birçok açıdan gelmeden önceki beklentilerinin olumlu olarak çok üstüne çıkan bir ülke profiliyle karşılaştığını belirtti.

Hai, Türk insanının eğlenmeyi bilen, neşeli insanlar olduğunu gözlemlediğini ifade ederek bir başka detay olarak da Türkiye'nin ulaşım altyapısının çok güçlü olduğunu fark ettiğini ve şehirler arası yolculuklarda yolların kalitesinin kendisini etkilediğini söyledi.

Türkiye ve Vietnam'ın karşılıklı turist sayılarının iki ülke için de yetersiz olduğunu belirten Hai, "Benim bir büyükelçi olarak görevim, iki ülkenin girişimcileri ve şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirebilecek olanaklar yaratmak." dedi.

Hai, tüm potansiyele rağmen iki ülke arasındaki 1,6 milyar dolarlık ticaret hacminin yetersiz olduğunu kaydederek Kovid-19 salgını nedeniyle beklenilen ticaret hacmine ulaşılamadığını ancak hem hükümetler hem de vatandaşlar düzeyinde yeterli kararlılık ortaya konulursa ivmenin pozitif olacağından emin olduğunu söyledi.

Büyükelçi Hai, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri arasında Vietnam'ın, Türkiye ile en yüksek ticaret hacmine sahip ( Malezya'nın ardından) ikinci ülke olduğunun altını çizerek taraflar arasındaki ticaret hacminin 5 yılda 4 milyar dolar seviyelerine çıkmasının sağlanabileceğini kaydetti.

İkili ticaret hacminin, 2022'nin ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttığına dikkati çeken Hai, bu sayının gelecekteki hedefler için önemli bir pozitif işaret anlamına geldiğini belirtti.

"Geleceğe odaklanmak istiyoruz"

İki ülke halklarının birbirlerini yeterince tanımadığını düşündüğünü söyleyen Hai, Anadolu Ajansı gibi büyük medya kurumlarının bu konudaki eksikliği gidermek için çok önemli rolü olduğunu belirterek "İki ülkedeki ana akım başta olmak üzere medya organlarının da toplumlar arasındaki iletişim eksikliğini gidermek için iş birliği yapmasını umut ediyorum." dedi.

Hai, Türk Hava Yollarının (THY) taraflar arası kurulan ilişkiye olumlu katkılarına işaret ederek Hanoi'ye direkt uçuşların bulunmasının kendi ülkelerindeki şirketler için de örnek alınması gerektiğini ve en kısa zamanda Vietnamlı şirketlerin de Türkiye'ye direkt uçuşlar gerçekleştirmesini temenni ettiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya çapında başarılı olduğu spor dallarına örnek olarak futbol ve güreşi veren Hai, Vietnam'ın da bu alanda bir gün Türkiye seviyesine yükselmesini umut ettiğini dile getirdi.

Vietnam'ın geçmişindeki işgal ve iç savaş yıllarıyla ilgili olarak "Her ülkenin tarihinde zor dönemlerin yaşadığını" dile getiren Hai, "Biz savaşarak yeniden özgürlüğümüz kazanmak zorunda kalmış bir milletiz. Fakat geçmişte yaşadığımız kötü günleri bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmak istiyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu Üç bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği için iş birliği yaptı Üç bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği için iş birliği yaptı Hüseyin Baş: Sanki Ülkede 20 Yıldır Başkaları Hüküm Sürüyor. Bir 20 Yıl Daha Yönetseniz Ne Yapacaksınız Hüseyin Baş: Sanki Ülkede 20 Yıldır Başkaları Hüküm Sürüyor. Bir 20 Yıl Daha Yönetseniz Ne Yapacaksınız
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Vietnam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement