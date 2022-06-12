Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin - Son Dakika
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Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin

12.06.2022 13:47
Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin

HANOİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Buğday unu, yeşil fasulye, durian meyvesi ve tuzlu ördek yumurtalarından yapılan Vietnam'a özgü bir çörek olan Pia, ilk olarak güneydeki Soc Trang eyaletinde 17. yüzyılda ortaya çıkmış.

HANOİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Buğday unu, yeşil fasulye, durian meyvesi ve tuzlu ördek yumurtalarından yapılan Vietnam'a özgü bir çörek olan Pia, ilk olarak güneydeki Soc Trang eyaletinde 17. yüzyılda ortaya çıkmış. Zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Vietnam'ın güney bölgelerine göç eden Çinliler çöreği yanlarında erzak olarak götürmüş. Bugün eyalette, 30 yılı aşkın süredir iç ve dış pazarlar için bu çöreği yapan birçok büyük ve eski fırın bulunuyor.

Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin

Vietnam'ın güneyindeki Soc Trang eyaletinde bulunan üretim merkezinde geleneksel Pia çöreklerini hazırlayan çalışanlar, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: VNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin

Vietnam'ın güneyindeki Soc Trang eyaletinde bulunan üretim merkezinde geleneksel Pia çöreği yapmak için tuzlu yumurta sarılarını hazırlayan bir çalışan, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: VNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin

Vietnam'ın güneyindeki Soc Trang eyaletinde bulunan üretim merkezinde geleneksel Pia çöreği yapmak için yeşil fasulye macunu hazırlayan bir çalışan, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: VNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Vietnam'ın Geleneksel Pia Çöreğini Tatmadan Geçmeyin

Vietnam'ın güneyindeki Soc Trang eyaletinde bulunan üretim merkezinde geleneksel Pia çöreklerini hazırlayan çalışanlar, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: VNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

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