Son Dakika Haberleri: Vietnam'ın ilk yerli otomobili VinFast pazartesi yollara çıkıyor
Son Dakika Dünya Haber

Vietnam'ın ilk yerli otomobili VinFast pazartesi yollara çıkıyor

1 saat önce

Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası VinFast, ürettiği ilk araçları pazartesi günü müşterilerine ulaştıracağını duyurdu

Vietnam'ın ilk yerli otomobili VinFast pazartesi yollara çıkıyor, System.String[]
Vietnam'ın ilk yerli otomobil markası VinFast, ürettiği ilk araçları pazartesi günü müşterilerine ulaştıracağını duyurdu.

İki sene önce çalışmalarına başlayan şirket, ülkenin en zengin milyarderi Pham Nhat Vuong tarafından kuruldu. Firma, piyasaya süreceği sedan ve 4 çekerli araba modellerini geçtiğimiz ekim ayında Paris otomobil fuarında eski İngiliz futbolcu David Beckham eşliğinde tanıtmıştı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:53 
Vietnam, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza Hindistan'da 7 kişi kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü ABD'den yeni Türkiye açıklaması: Aramızın açılmasına izin vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vietnam'ın ilk yerli otomobili VinFast pazartesi yollara çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]