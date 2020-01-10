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Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır
6 saat önce
Asya ülkelerinden Vietnam'ın Hanoi kentinde yeni ay yılına az bir süre kala geleneksel tütsü çubuklarının üretimi de hız kazandıView on euronews.
Asya ülkelerinden Vietnam'ın Hanoi kentinde yeni ay yılına az bir süre kala geleneksel tütsü çubuklarının üretimi de hız kazandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18
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