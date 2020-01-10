Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır - Son Dakika Dünya

Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır

6 saat önce

Asya ülkelerinden Vietnam'ın Hanoi kentinde yeni ay yılına az bir süre kala geleneksel tütsü çubuklarının üretimi de hız kazandıView on euronews.

Asya ülkelerinden Vietnam'ın Hanoi kentinde yeni ay yılına az bir süre kala geleneksel tütsü çubuklarının üretimi de hız kazandıView on euronews

Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır

Vietnam, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı
Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu

Son Dakika Haberleri
03:00 Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı - Son Dakika Haber
02:48 Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika Haber
02:14 Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:26 Okul bahçesinde oynayan öğrencilerin vücutlarında oluşan çürük ve yanıklar sağlık kuruluşları ile... - Son Dakika Haber
01:17 Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı - Son Dakika Haber
01:00 Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika Haber
00:27 Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 03:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]