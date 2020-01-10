Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır

Asya ülkelerinden Vietnam 'ın Hanoi kentinde yeni ay yılına az bir süre kala geleneksel tütsü çubuklarının üretimi de hız kazandıView on euronews

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Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı