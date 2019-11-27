Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor

İngiltere'den getirilen cenazeler havalanında önce ailelerine teslim edildi. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere ölen kişilerin doğum yeri olan kentlere ulaştırıldı.

İngiltere 'de bir TIR'ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16'sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.

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