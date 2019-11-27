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Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor
6 saat önce
ngiltere’de bir TIR’ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16’sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.
İngiltere'de bir TIR'ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16'sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.
İngiltere'den getirilen cenazeler havalanında önce ailelerine teslim edildi. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere ölen kişilerin doğum yeri olan kentlere ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:26
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