Son Dakika Haberleri: Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor
Son Dakika Dünya Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor - Son Dakika Dünya

Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor

6 saat önce

ngiltere’de bir TIR’ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16’sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.

Vietnam, İngiltere'de TIR'ın konteynerinde ölü bulunan göçmenlerin ardından ağlıyor, System.String[]

İngiltere'de bir TIR'ın konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı kaçak göçmenden 16'sı, ülkesinde düzenlenen cenaze törenleriyle defnedildi.


İngiltere'den getirilen cenazeler havalanında önce ailelerine teslim edildi. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere ölen kişilerin doğum yeri olan kentlere ulaştırıldı.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:26 
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