Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi - Son Dakika
BBC

Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi

Hayatını kaybeden göçmenlerin her birinin yasa dışı yollarla İngiltere'ye gidebilmek için 22 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi, System.String[]

Vietnam devlet medyasına göre, Ekim ayında İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tır kasasında 39 kaçak göçmenin cesedinin bulunduğu olayla ilgili 4 kişi hapis cezası aldı.

Grays'deki Waterglade Sanayi Parkı'nda bir tırın kasasında, 23 Ekim günü kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 39 kişinin cansız bedenleri bulunmuştu.

29'unun Vietnam'dan geldiği anlaşılan göçmenleri İngiltere'ye yasa dışı yollarla çıkardığı belirtilen 4 kişi, "yasa dışı göçü organize etmek ve arabuluculuk yapmak" suçlarından yargılandı. Ha Tinh'de bir gün süren mahkeme, dört sanığın da hapis cezası almasıyla sonuçlandı.

Vietnam devlet yayıncısı VnExpress'in haberine göre, göçmenlerden her biri insan kaçakçılarına yolculuk için 22 bin dolar ödedi.

24 ile 36 yaşları arasındaki 4 sanığa, 2 buçuk yıl ile 7 buçuk yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Yargılanan 3 kişi daha hapis cezası aldı ancak cezaları ertelendi.

'Oksijensizlikten boğulma ve and hipertermi'

Vietnam vatandaşı olan göçmenlerin cesetleri, Belçika'daki Zeebrugge'den feribota binip İngiltere'ye geçen bir tırın kasasında, ülkeye girdikten birkaç gün sonra bulunmuştu.

Ölenler arasında 18 yaşın altında 10 kişi de vardı.

İncelemelere göre göçmenlerin ölüm sebebi oksijensizlik ve hipertermiydi.

Geçen ay, tırın İngiltere'ye götürülmesine yardıcı olan İrlandalı 40 yaşındaki nakliyeci Ronan Hughes, kasıtsız insan öldürme ve yasa dışı göçe yardımı planlama suçlarını kabul etmişti.

42 yaşındaki Gazmir Nuzi ise, Nisan ayında sadece yasa dışı göçün planlanmasına yardım etme suçunu kabul etti.

Olaydan aylar sonra tırın sürücüsü Maurice Robinson, yasa dışı göçe yardım ve 39 kişinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmişti. Robinson'un 5 hafta sürmesi planlanan davası 5 Ekim'de başlayacak.

Olaya karıştığı belirtilen 4 şüpheli ise haklarındaki suçlamaları reddediyor.

İngiltere, Vietnam, Ekim, Ölü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 07:37

Son Dakika Dünya Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor
HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi         
21:11
Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var         
20:53
Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü         
20:38
9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi         
20:20
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 07:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vietnam mahkemesi, İngiltere'de 39 göçmenin öldüğü tırla ilgili 4 kişiye ceza verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei