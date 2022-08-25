Ankara'da Vietnam Milli Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Vietnam Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

25.08.2022 23:02
Ankara'da Vietnam Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

? Vietnam Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

? Vietnam Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen etkinlikte Vietnam'ın kuruluşunun 77. yıl dönümü kutlandı.

Resepsiyona Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Kim Heng Meas ile çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Bağımsızlığını 2 Eylül 1945'te ilan eden Vietnam'ın milli günü anısına verilen resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"40 yılı aşan diplomatik ilişkilerde birçok alanda önemli gelişmelere tanıklık edildi"

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Hai, Türkiye ve Vietnam arasındaki güçlü ilişkiye değindiği konuşmasında, böyle bir günde Türkiye'den konuklarla bir araya gelmenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıl dönümünü yaşayacaklarını belirten Hai, "40 yılı aşan diplomatik ilişkilerde birçok alanda önemli gelişmelere tanık olunduğunu" ifade etti.

Hai, Vietnam'ın Malezya'nın ardından Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğindeki (ASEAN) en güçlü ikinci büyük ticari partneri olduğunu anımsatarak iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin giderek artan bir ivmeyle geliştiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur da iki ülke arasında gelecek yıl 45. yıl dönümünü yaşayacak sıcak ilişkilerin, gelecekte farklı alanlarda kurulacak daha güçlü iş birlikleri için teminat olduğunu vurguladı.

Konuşmalarının ardından Hai ve Cankorur, günün anısında birlikte pasta kesti. Etkinlikte, Vietnam ile ilgili video gösterimi yapıldı. Etkinlik salonunun dışındaki alanda Vietnam'a özgü resimlerin ve geleneksel eşyaların bulunduğu eserler sergilendi. Davet, ikramın ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Vietnam Milli Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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