Vietnam News Gazetesi Kovid-19 nedeniyle baskısına ara verdi - Son Dakika

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Vietnam News Gazetesi Kovid-19 nedeniyle baskısına ara verdi
6 saat önce
Vietnam'da İngilizce yayım yapan Vietnam News Gazetesi, çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından baskısını geçici olarak durdurdu.
Vietnam'da İngilizce yayım yapan Vietnam News Gazetesi, çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından baskısını geçici olarak durdurdu.
Gazetenin internet sitesindeki açıklamada, çalışanlardan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 15 Nisan'a kadar gazetenin basılmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Gazetemizin basılı kısmının geçici olarak durdurulduğunu üzülerek bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kovid-19 görülen personelle irtibata geçenlerin kendilerini karantinaya alması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Bu şartlarda, gazeteyi çıkarmamız mümkün değil." ifadesi yer aldı.
Vietnam'da 194 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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