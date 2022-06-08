Vietnam Sağlık Bakanı Kovid-19 testlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle gözaltına alındı

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long ve Hanoi Belediye Başkanı Chu Ngoc Anh, Kovid-19 testlerindeki fahiş fiyat uygulamalarından dolayı gözaltına alındı.

Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Long ve Anh'ın, gücün kötüye kullanımı sebebiyle soruşturma altında oldukları ve iktidar partisinden ihraç edildikleri bildirildi.

Long ve Anh, soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Daha önceki soruşturmalarda yetkililerin, Viet A Teknoloji Şirketinin hastane ve sağlık merkezlerine tedarik ettiği Kovid-19 testlerinin fiyatlarını şişirmesine izin verdiği tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, halk sağlığı yetkilileri ve askeri personel de dahil olmak üzere 60 kişi hakkında fahiş fiyat uygulamasına karışmaları sebebiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturma raporunda, Long ve Anh'ın ihlallerinin, Vietnam'ın Kovid-19'la mücadele yöntemlerine zarar verdiği ve devlet bütçesine yük getirdiği ifade edildi.

Daha önce gözaltına alınan Viet A'nın genel müdürü, şirketinin 21,5 milyon dolarlık fark elde etmek için testleri normal fiyatının yüzde 45'inden fazlasına sattığını kabul etmişti.