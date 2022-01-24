Vietnam, ülkeye giriş kurallarını esnetti - Son Dakika

Vietnam, yurt dışında yaşayan Vietnamlılar ve bazı yabancıların ülkeye giriş yapması için izin belgesi istemeyecek.

Bloomberg'in haberine göre, Vietnam Göçmenlik Dairesinden yapılan açıklamada, daimi- geçici ikamet belgesi, vize ve vize muafiyeti bulunan yabancıların ve Vietnamlıların, hükümet yetkililerinden onay almadan ülkeye giriş yapabileceği bildirildi.

Vietnam'ı ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerin ziyaretinin, hükümet tarafından onaylanan özel turlarla sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, ülkeye iş ya da ailevi nedenlerle gitmek isteyen ve belgeleri olmayan yabancıların hükümet yetkililerinden onay almaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022'den itibaren Vietnam'a giriş yapacak yolcuların Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğuna dair bir belgeye sahip olması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, Vietnam'a seyahat edecek turistlerin Kovid-19 testi yaptırması gerektiği ve yolculuk sonrası evde ya da otelde üç gün karantinada kalması gerektiği kaydedildi.

Vietnam ocak başında, Japonya, Tayvan, Singapur, Kamboçya, ABD, Güney Kore, Laos ve Tayland'a sefer düzenlemeye yeniden başlamıştı.