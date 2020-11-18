Vietnamlı anne bebeğini düşmekten son anda kurtardı - Son Dakika

Vietnam'da bir anne, 10 aylık bebeğini yataktan düşmek üzereyken son anda kurtardı.
Vietnam'da yaşayan Ho Chi Minh adlı kişi, perde astığı sırada yatakta oynayan 10 aylık bebeğini son anda kurtardı.Evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, anne Minh yatağın üzerine çıkarak perde asıyor. O sırada bebek emeklemek başlarken, yatağın kıyısına geldiği sırada, Minh'in durumu farketmesi üzerine bebeğini kutardığı görüldü.
- Kaynak: DHA
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