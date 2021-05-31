Vietnamlı Çelik Üreticisi Hoa Phat Roper Valley Demir Cevheri Maden Projesini Satın Aldı - Son Dakika

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya'daki Roper Valley demir cevheri maden projesini satın alarak, şirketin dünyanın en büyük demir cevheri üreticisinden kendi tedariklerini güvence altına almak için ilk adımını attığını söyledi.

Projenin 320 milyon ton rezerve sahip olduğu ve madencilik kapasitesinin yılda dört milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

Hoa Phat ayrıca, talebinin en az %50'sini karşılamak için Avustralya'da koklaşabilir taş kömürü madenleri ve daha fazla demir cevheri projesi satın almak istediğini, bunun da yılda 10 milyon ton çeliğe tekabül ettiğini söyledi.

1992 yılında kurulan ve 9, 6 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip olan Hoa Phat, yılda sekiz milyon ton ham çelik üretim kapasitesiyle Vietnam'ın en büyük çelik üreticisidir.