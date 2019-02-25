Vietnamlı Çocukların Kuzey Kore Lideri Kim'i Karşılama Telaşı
1 saat önce
ABD lideri Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ağırlamaya hazırlanan Vietnam'da zirve telaşı ana okullarını bile sardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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