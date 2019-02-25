Vietnamlı Çocukların Kuzey Kore Lideri Kim'i Karşılama Telaşı
1 saat önce
ABD lideri Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ağırlamaya hazırlanan Vietnam'da zirve telaşı ana okullarını bile sardı.
ABD
lideri Donald Trump
ile Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un
'u ağırlamaya hazırlanan Vietnam
'da zirve telaşı ana okullarını bile sardı.
Kuzey Kore liderini şarkılarla ve danslarla karşılamak isteyen, Hanoi'deki anaokul öğrencileri prova yaparken görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:49
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