Son Dakika Haberleri: Vietnamlı Çocukların Kuzey Kore Lideri Kim'i Karşılama Telaşı

Vietnamlı Çocukların Kuzey Kore Lideri Kim'i Karşılama Telaşı

1 saat önce

ABD lideri Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ağırlamaya hazırlanan Vietnam'da zirve telaşı ana okullarını bile sardı.

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ABD lideri Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u ağırlamaya hazırlanan Vietnam'da zirve telaşı ana okullarını bile sardı.

Kuzey Kore liderini şarkılarla ve danslarla karşılamak isteyen, Hanoi'deki anaokul öğrencileri prova yaparken görüntülendi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:49 

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