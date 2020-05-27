Vietnamlı göçmenlerin ölümüyle ilgili operasyonda Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı - Son Dakika

İngiltere'deki bir tır konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili soruşturma kapsamında Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığı, Brüksel'de 16 noktada yapılan aramalarda 11 Vietnamlı ve 2 Fas vatandaşının tutuklandığını bildirdi.

Paris Savcılığı ise 13 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

İnsan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklananlar, 15 yıla kadar hapis cezası ve mağdur başına 150 bin euroya varan para cezası istemi ile yargılanacak.

Geçen yıl İngiltere'de tır konteynerinde aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişinin cesedini bulan polisler, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada ölenlerin Vietnam uyruklu olduğu ve Belçika üzerinden İngiltere'ye kaçak yollarla getirildikleri belirlenmişti.