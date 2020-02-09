Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti - Son Dakika

Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti

16 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen, Vietnam uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen, Vietnam uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Vietnamlıların, emniyette işlemlerini beklerken, yanlarında taşıdığı maskeleri ağızlarına taktığı görüldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne, Malkara ilçesi D-110 yolu üzerindeki Gözsüz köy yolu ayrımında yabancı uyruklular olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 4'ü kadın 7 kişinin Vietnamlı olduğunu belirledi. Üzerlerinde pasaportları bulunmayan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Vietnamlıların, emniyette işlemlerini beklerken, yanlarında taşıdığı maskeleri ağızlarına taktığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Vietnam, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu Jandarmayı "Amcam MHP ilçe başkanı" diye tehdit eden şahsa MHP'li isimden yanıt: Akrabam değil

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 13:37:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vietnamlı kaçak göçmenlerin maske hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]