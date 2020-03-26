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Vietnamlı lokanta sahibi, koronavirüs şeklinde hamburger ekmeği yaparak müşteri çekmeye çalışıyor
6 saat önce
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de, bir lokanta sahibi, Covid-19, bütün dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, virüsün mikroskop altında görülen şeklinden hamburger ekmeği yaparak, müşteri çekmeye çalışıyor.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, bir lokanta sahibi, bütün dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam eden Covid 19'un mikroskop altında görülen şeklinden hamburger ekmeği yaparak, müşteri çekmeye çalışıyor.
"Korona burger" adıyla yeni ürününü tanıtan lokanta sahibi Hoang Tung, karamsarlığı bırakıp, yaşama tutunma adına bu tür bir girişimde bulunduğunu belirtti. Amacının müşterilerini bu yaşanılan zor günlerde az da olsa tebessüm ettirmek olduğunu belirten işletmeci, "Onların yaşam sevincini artırmak istiyorum". dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:47
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