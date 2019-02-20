Vietnamlı Ressam İkinci Buluşmalarını Hanoi'de Yapacak Olan Trump ve Kim'in Portresini Yaptı
20 dakika önce
Vietnamlı ressam ikinci buluşmalarını Hanoi'de yapacak olan Trump ve Kim'in portresini yaptı.
Vietnamlı ressam ikinci buluşmalarını Hanoi'de yapacak olan Trump
ve Kim'in portresini yaptı
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:36 Kaynak: Youtube
Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor
Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi