Son Dakika Haberleri: Vietnamlı Ressam İkinci Buluşmalarını Hanoi'de Yapacak Olan Trump ve Kim'in Portresini Yaptı

Vietnamlı Ressam İkinci Buluşmalarını Hanoi'de Yapacak Olan Trump ve Kim'in Portresini Yaptı

20 dakika önce

Vietnamlı ressam ikinci buluşmalarını Hanoi'de yapacak olan Trump ve Kim'in portresini yaptı.

Vietnamlı ressam ikinci buluşmalarını Hanoi'de yapacak olan Trump ve Kim'in portresini yaptı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:36 Kaynak: Youtube

Donald Trump, Genel
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